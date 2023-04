Festejou a subida de divisão em Espanha revelando a sua homossexualidade

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Guarda-redes do Marbella beijou o namorado e publicou a foto

O guarda-redes espanhol Alberto Lejárraga festejou a subida de divisão do Marbella (à segunda divisão regional da federação espanhola), após o triunfo sobre o Real Jaén, assumindo a sua homossexualidade.

O guardião fez uma publicação nas redes sociais a beijar o namorado nos festejos, com outras fotografias com a família e amigos, agradecendo a todos pelo apoio no seu trajeto.

"Obrigado por estarem sempre ao meu lado, nas boas e nas não tão boas. Desta vez calhou-nos viver o bonito disto. Obrigado", escreveu.

São já vários os futebolistas e árbitros que assumiram recentemente a sua homossexualidade, como Jakub Jankto, Josh Carvalho, Jake Daniels e Igor Benevenuto.