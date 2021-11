"Festejo? Maguire acha que está a calar os críticos, mas isto foi uma vergonha"

Central do Manchester United abriu o marcador na goleada de Inglaterra sobre a Albânia

Harry Maguire abriu esta sexta-feira o marcador naquela que viria a ser a goleada de Inglaterra sobre a Albânia (5-0), aos nove minutos de jogo. O festejo do central, ao deslizar com os joelhos no relvado e a tapar os ouvidos, alegadamente como forma de protesto contra as críticas que tem recebido nos últimos meses pelo seu desempenho no Manchester United, gerou uma onda de críticas.

Roy Keane foi um dos críticos: "Maguire acha que está a calar os críticos. Mas penso que isto foi uma vergonha. Tem sido uma vergonha nos últimos meses para o Manchester United. Ele pensa que ao marcar aqui vai calar os seus críticos. É uma vergonha", disse.

Maguire, por seu lado, afirmou que tal festejo não teve qualquer destinatário: "Sou o capitão do Manchester United e claro que vou receber críticas quando a equipa não estiver bem, mas o meu festejo não era dirigido a ninguém."