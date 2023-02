Festejo de Hulk vira tatuagem. Veja as imagens

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A celebração do ex-FC Porto Hulk após o golo de livre direto pelo Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, no início da semana, já virou tatuagem. O artista Thiago Scap fez a tatuagem na perna de um adepto e publicou nas redes sociais. Veja as imagens