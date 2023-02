Festas constantes em casa de Neymar incomodam vizinhos e presidente da Câmara repreende

De acordo com o Le Parisien, o avançado do PSG dá festas em casa com alguma regularidade e os vizinhos estão insatisfeitos.

Neymar dá festas em casa com frequência e o barulho que daí resulta tem deixado os vizinhos muito incomodados. E até o presidente da Câmara de Bougival, região de Paris onde vive o brasileiro, veio a público mostrar o desagrado.

Segundo o jornal francês Le Parisien, a música alta ouve-se em toda a vizinhança, "perturbando o descanso e a paz que se respira" na zona.

A última festa terá acontecido a 5 de fevereiro, dia do aniversário de Neymar, e os vizinhos chamaram mesmo a polícia devido ao barulho.

"Não era só o barulho. Era algo profundamente irritante. Até podemos verbalizar o que sentimos, mas o que é que se faz com alguém que não está preocupado em pagar uma multa de 45 euros tendo em conta aquilo que ganha? Em algum momento vamos ter de juntar um arquivo referindo os repetidos problemas de ordem pública", afirmou Luc Wattelle, presidente da Câmara de Bougival, ao Le Parisien.

O autarca já terá, inclusive, falado com o pai do futebolista para tentar travar estes episódios.