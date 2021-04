Festa ilegal com trio da Juventus ainda dá que falar: "Chegaram táxis com miúdas..."

Vizinho de McKennie denunciou a festa às autoridades e detalha pormenores.

Weston McKennie, Arthur e Paulo Dybala foram suspensos durante alguns dias dos trabalhos da Juventus na sequência da realização de uma festa ilegal em casa do primeiro, na quarta-feira, numa altura em que Itália "luta" para tentar baixar a incidência de novos casos de covid-19 no país.

Agora, em declarações ao jornal Corriere della Sera, o vizinho do médio norte-americano, que terá denunciado a realização do evento às autoridades, deu a conhecer alguns pormenores sobre a festa. "Acho que ser um futebolista famoso não dá o direito de estar acima das regras. Por volta das 22h30, saí para passear o cão, vi uma fila de carros estacionados e um grupo de pessoas em frente à porta, todos sem máscara. Havia um Mercedes com matrícula espanhola, muitos Jeeps e, logo depois, chegaram vários táxis com miúdas jovens. Como não são permitidos ajuntamentos com amigos, decidi chamar as autoridades", relatou o indivíduo.

O trio de atletas da "vecchia signora" prepara-se para voltar aos treinos da equipa de Andrea Pirlo, depois de ter falhado o duelo de sábado com o Torino (2-2), mas terá de enfrentar o pagamento de multas. "Agora dizem que eram dez pessoas, mas parece-me pouco. Pareceu-me ver muitas mais. Não tenho nada contra McKennie, é um rapaz tranquilo, normalmente ou está em casa ou nos treinos, parece-me um bom profissional. Mas sou adepto da Juventus e isto aborrece-me. Se pensassem em jogar em vez de pensarem em festas...", rematou o referido vizinho, numa altura em que a Juve está praticamente afastada da corrida pelo título da Serie A.