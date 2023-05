Festa do título do Manchester City fica marcada por roupa de Haaland

A festa da conquista do título inglês por parte do Manchester City, no domingo, culminou com uma saída à noite numa discoteca, sendo que Erling Haaland e a sua namorada surpreenderam ao aparecerem no local com... pijamas a condizer.

O Manchester City, com Rúben Dias e Bernardo Silva a não saírem do banco, festejou no domingo a conquista do tricampeonato inglês ao vencer em casa o Chelsea por 1-0, num jogo da penúltima jornada da Premier League.

Após a festa citizen ter começado no relvado, vários jogadores da equipa decidiram dar seguimento com uma saída à noite, numa discoteca privada em Manchester, com Erling Haaland e a namorada Isabel Johansen a terem aparecido no local com... pijamas a condizer.

Alf-Inge Haaland, pai do goleador norueguês, também se juntou à festa, mas vestiu apenas uma camisola da mesma cor dos pijamas, decidindo não seguir a peculiar escolha de vestuário do filho.

Com 52 golos em 50 jogos disputados até ao momento na sua época de estreia no City, Haaland lidera de forma destacada a lista de melhores marcadores da Premier League (36) e da Liga dos Campeões (12).