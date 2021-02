Ferreyra rescinde com Benfica e assina pelo Celta de Vigo

Redação com Lusa

Ex-Benfica Ferreyra vai jogar pelo Celta de Vigo.

Facundo Ferreyra vai atuar no Celta de Vigo até final da temporada, após ter acordado a rescisão do vínculo com o Benfica nos últimos dias, informou esta segunda-feira o atual 10.ª classificado da primeira liga espanhola.

"O RC Celta fechou a contratação do atacante argentino Facundo Ferreyra. É um grande goleador, que se destaca pela facilidade de finalização e pelo bom trabalho no jogo aéreo", escreveu o emblema espanhol no sítio oficial, acrescentando que o jogador se vai juntar de imediato aos trabalhos do plantel.

Facundo Ferreyra chegou à Luz em 2018, depois de três épocas de sucesso nos ucranianos do Shakhtar Donetsk, ao serviço do qual apontou 56 golos em 114 partidas, mas não teve sucesso com a camisola "encarnada" e acabou por ser cedido por época e meia ao Espanhol.

Terminado o período de empréstimo aos catalães, foi reintegrado no plantel benfiquista no início desta temporada, tendo sido utilizado por Jorge Jesus em três partidas, duas das quais na Taça de Portugal, com Paredes e Estrela da Amadora.