Ferrán Torres realiza exames médicos no Barcelona esta segunda-feira

Ferran Torres, avançado espanhol, deverá ser anunciado como jogador do Barcelona amanhã

Barcelona planeia anunciar a contratação na noite da próxima segunda-feira e proceder à sua apresentação no dia seguinte. Inscrição dependente de alguma saída

A oficialização da contratação de Ferrán Torres está por horas. O avançado espanhol já se encontra em Barcelona, tendo viajado desde Manchester, e será submetido, na próxima segunda-feira, a exames médicos antes de ser anunciado como jogador culé.

Ferrán Torres está sem jogar desde 10 de outubro, dia em sofreu uma fratura no pé direito durante o num duelo entre Espanha e França, relativo à Liga das Nações, pelo que não há certeza sobre a condição física do internacional espanhol.

Caso passe nos exames médicos em Camp Nou, o Barcelona planeia anunciar a sua contratação, a título definitivo, na noite da próxima segunda-feira e proceder à sua apresentação perante a Imprensa e os adeptos catalães no dia seguinte.

O negócio deverá ser concretizado por uma verba cifrada em 55 milhões de euros, mais dez em variáveis. Contudo, a inscrição do jogador, primeiro reforço de inverno do Barcelona, na La Liga está dependente da saída de um outro membro do plantel.

O clube culé não tem, por agora, margem salarial para aumentar a folha de remunerações, pelo que necessita de, em simultâneo, proceder à venda de algum futebolista para cumprir com os regulamentos de gestão económica do órgão.

"Não sobra margem de fair-play [financeiro] para comprar em janeiro", dissera Mateo Alemany, diretor do Barcelona, que confirmou que a aquisição de Dani Alves, de Xavi Hernandez (e staff) e as renovações de Fati e Pedri esgotaram o plafom existente.