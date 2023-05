Ferrán Torres pode seguir o mesmo caminho de Alemany

Ainda diretor desportivo do Barcelona deve rumar ao Aston Villa, que também está interessado em Ferrán Torres. Clube de Birmingham já tinha sido associado a Andreas Christensen

Mateu Alemany vai deixar de ser diretor desportivo do Barcelona no final da temporada. O Aston Villa tem sido apontado como o próximo destino do dirigente que, segundo a comunicação social inglesa, pode não ser o único a trocar Camp Nou pelo Villa Park.

Ferrán Torres, de acordo com o TalkSport, é seguido pelo emblema de Birmingham, que, nesta última quarta-feira, já tinha sido associado ao nome de Andreas Christensen, central dos catalães.

Com a inscrição pendente de Gavi e a possível chegada de Messi, o Barcelona terá, obrigatoriamente, de vender e, assim, libertar alguma da massa salarial. Ferrán Torres leva mais de 40 jogos pelos catalães durante a temporada, mas menos de metade foram na condição de titular.