Ferrán Torres não aceita sair do Barcelona: "Tenho o telemóvel em modo avião"

Apesar das notícias que apontam para um sentimento de frustração em Camp Nou com a sua recusa em ouvir propostas de outros clubes, o avançado espanhol garante que não dá ouvidos à imprensa e só pensa em continuar no Barcelona.

Numa altura em que a imprensa espanhola avança que o Barcelona está frustrado com a recusa de Ferrán Torres e Ansu Fati em saírem do clube, devido a precisar de realizar encaixes financeiros para atacar o mercado com outra segurança, o avançado comentou o assunto.

Na sequência de uma visita ao recinto desportivo que detém em Poios, localidade em Valência de onde é natural, Torres, de 23 anos, garantiu que não tem acompanhado esses relatos e só pensa em afirmar-se em Camp Nou, depois de uma época e meia em que não encheu as medidas.

"Este verão desconectei-me muito, tenho estado muito feliz e enfrento a novo temporada com ambição e muita motivação. Tenho o telemóvel no modo avião e não leio mensagens. No dia 10 de julho [início da pré-época do Barça], ligarei o telemóvel. Tenho contrato e quero continuar", começou por afirmar.

Questionado sobre um alegado interesse do Aston Villa, da Premier League, na sua contratação, o avançado reforçou que não liga à comunicação social, querendo demonstrar ao Barcelona que é "um grande futebolista".

"Sou um jogador muito bom, mas por certas circunstâncias ainda não o pude demonstrar. Tenho muita vontade de continuar no Barça e de cumprir novos objetivos. No ano passado, comecei com um problema no pé, não pude fazer a pré-temporada. Quando assinei, acreditei que veríamos um grande Ferrán. Vinha de um clube como City, com um grande projeto e Xavi veio por mim. Quando cheguei éramos sétimos e qualificámo-nos para a Champions, algo em que ajudei", destacou.

Contratado ao Manchester City por 55 milhões de euros, em janeiro de 2022, Ferrán Torres registou sete golos e três assistências em 45 jogos disputados pelo Barcelona na última época, em que se sagrou campeão espanhol.