Ferran Torres lesionou-se na seleção e desfalca Manchester City durante várias semanas

Pela Espanha vai perder os jogos de novembro frente à Grécia e Suécia, de apuramento para o Mundial'2022.

Ferran Torres tem uma "pequena fratura no pé direito", pelo que vai desfalcar o Manchester City durante algumas semanas. O avançado espanhol de 21 anos, que se magoou na meia-final da Liga das Nações frente a Itália, "voltou a Manchester para fazer exames e vai continuar a ser seguido".

Ferran Torres, colega de equipa dos portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, foi mesmo autor dos dois golos do conjunto ibérico no triunfo 2-1 sobre a campeã do Mundo Itália.

O atleta foi declarado apto a iniciar a final contra a França, perdida por 2-1, tendo sido substituído aos 84 minutos.

Esta indisponibilidade deve desfalcar o Manchester City no "clássico" com o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, bem como os desafios da Liga dos Campeões frente ao Brugge e ao Paris Saint-Germain.

Pela Espanha vai perder os jogos de novembro frente à Grécia e Suécia, de apuramento para o Mundial'2022.