Ferrán Torres foi apresentado em Camp Nou: "A ilusão é máxima"

Ferrán Torres, ao lado do presidente Joan Laporta, foi apresentado como jogador do Barcelona

Internacional espanhol assumiu que aceitou de imediato em rumar ao país-natal e identificou como ponto a favor para a adaptação o tempo de trabalho com Luis Enrique e Guardiola

Recém-contratado ao Manchester City, o espanhol Ferrán Torres foi, esta segunda-feira, apresentado oficialmente aos adeptos culé, em Camp Nou, onde o avançado confessou viver um sonho e prometeu trabalhar para recolocar o clube no topo.

"Isto é um sonho, sabemos o que significa o Barcelona. A ilusão é o máximo para levar o clube para onde ele merece", disse o dianteiro internacional espanhol, de 21 anos, garantido, depois, que não pensou duas vezes em vincular-se ao clube da Catalunha.

"Saí [do Manchester City] para voltar a um dos grandes de Espanha e, quando soube do interesse do Barcelona, nem hesitei. É uma grande oportunidade", continuou Ferrán Torres, perante o microfone no palanque montado no Camp Nou.

"Grato" ao presidente Joan Laporta e ao clube da La Liga pela receção no reduto culé, à qual assistiram várias centenas de adeptos, Ferrán Torres, cuja lesão "está quase curada", mostrou-se sereno quanto à resolução do problema de inscrição.

"Em breve, estarei a dar alegrias aos adeptos culés. Estou tranquilo, o clube faz o possível. Estão, certamente, a tratar disso", atirou o espanhol, como que (re)confirmando que responsáveis do clube estão a tentar proceder à venda de algum atleta do plantel para ser possível obter uma margem relativa ao fair-play financeiro.

Por fim, Torres realçou que a adaptação ao Barcelona será facilitada pelo tempo de trabalho com o selecionador espanhol Luis Enrique e Pep Guardiola, treinador do Manchester City, em função da identificação com a metodologia do clube.

"Ter tido treinadores como Luis Enrique e Guardiola irá ajudar-me a adaptar-me ao ADN do Barça", declarou o dianteiro, descrevendo-se como "ansioso" para trabalhar sob as ordens de Xavi e em conjunto com os novos colegas de equipa.