Ferrán Torres "está louco" para defender o Barcelona, garantem em Espanha

De acordo com o Mundo Deportivo, Ferrán Torres gostaria de defender o Barcelona.

Com uma forte competição por espaço na equipa, Ferrán Torres é suplente do Manchester City. Apesar de viver uma boa fase, o jogador de 21 anos gostaria de ter uma maior sequência de jogos. Possibilidade esta que poderá encontrar no Barcelona.

Com a equipa culé em reformulação, o Mundo Deportivo garante que o avançado tem o desejo de jogar sob o comando de Xavi Hernández na próxima temporada. Com Guardiola, no City, fez apenas sete jogos está época - e já marcou três golos.

A disputar um posto no onze com jogadores como Sterling, De Bruyne, Mahrez e Bernardo Silva, além de Foden e Grealish, Torres acredita que poderá jogar mais em Camp Nou. Segundo dizem em Espanha, estará "louco" para trocar de equipa.

"Ferrán é como um leão enjaulado, ele sente-se forte e é por isso que precisa de um campo para correr. É capaz de liderar o ataque de uma grande equipa e ser decisivo como titular. Basta ver os seus números com a seleção nacional, na qual Luis Enrique lhe deu total confiança", disse uma fonte ao Mundo Deportivo.