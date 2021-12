Ferrán interessa ao Barça, mas ainda há uma diferença de milhões para resolver com City

Extremo é um dos objetivos do clube, especialmente agora que Dembelé parece não ter a continuidade assegurada em Camp Nou

É uma das posições que mais tem merecido especulação por parte da imprensa. O Barcelona estará mesmo no mercado à procura de um extremo e Ferrán Torres, um dos favoritos, poderá rumar a Camp Nou, assim que as diferenças com City sejam acordadas.

Segundo o Mundo Deportivo, neste momento são 15 os milhões que separam um entendimento entre os dois clubes. O City quer vender o jogador por 60, o Barcelona, a passar uma fase complicada em termos financeiros, não quer gastar mais do que 45.

O valor é considerado alto pela direção catalã, ainda que as duas partes encarem a diferença como resolúvel até ao final do próximo mercado de janeiro ou, no limite, até à conclusão do defeso do próximo verão.

Recorde-se que Dembelé, um dos jogadores que o Barça conta para a posição de Ferrán Torres, pode mesmo abandonar a Catalunha, depois de um período marcado por muitos problemas físicos.