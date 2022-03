Fernando vai ser operado e não joga mais esta temporada

Ex-FC Porto vai parar durante seis semanas

De acordo com o Mundo Deportivo, Fernando, médio do Sevilha, vai ser ser alvo de uma cirurgia no tornozelo que o vai obrigar a parar durante seis semanas, perdendo o que resto da temporada.

O médio de 34 anos não atua pelo Sevilha desde o final de fevereiro, na vitória no dérbi com o Bétis (2-1), e tem tentado recuperar a tempo de conseguir contribuir para a reta final da LaLiga, mas não conseguiu evitar a operação, desfalcando a turma de Julien Lopetegui para o que resta da época.

Confirma-se assim o pior cenário para o técnico do Sevilha, que esperava poder contar com Fernando em pelo menos metade das nove jornadas que faltam para o campeonato espanhol terminar, ainda para mais tendo em conta que o concorrente direto de Fernando no onze, Thomas Delaney, também se encontra lesionado.