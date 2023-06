Fernando Santos sorri: Polónia vence Alemanha pela segunda vez

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A única vitória que a seleção polaca tinha arrancado" frente à Alemanha ocorreu em outubro de 2014, quando venceu por 2-0, na fase de qualificação para o Euro'2016, que Portugal viria a vencer.

A Polónia venceu a Alemanha, por 1-0, num jogo particular disputado em Varsóvia, com a seleção orientada pelo português Fernando Santos a obter a segunda vitória de sempre frente à congénere germânica.

O defesa do Arsenal Jakub Kiwior marcou o único golo do jogo, aos 31 minutos, após assistência de Sebastian Szymanski, médio que atua no Feyenoord, dando a vitória aos polacos, a segunda em 14 partidas com a Alemanha.

A um ano do seu Euro'2024, a mannschaft, comandada por Hansi Flick, que foi eliminada na fase de grupos do Mundial2022, somaram o terceiro jogo seguido sem vencer, depois da derrota frente à Bélgica (3-2), também num jogo "amigável", em março, e o empate (3-3) com a Ucrânia, em Bremen.

Noutro jogo de preparação do dia, a Suécia venceu a Nova Zelândia, por 4-1, com um bis de Jesper Karlsson (AZ Alkmaar), aos 39 e 45+1, e com Quaison (44) e Elanga (90+2) a fazerem os outros golos dos nórdicos, ao passo que Callum McCowatt fez o golo solitário dos neo-zelandeses, logo aos oito minutos.

Já a Sérvia superou a Jordânia, por 3-2, com Erakovic a abriu o marcador, aos sete, mas a formação do Médio Oiente respondeu e deu a volta ao marcador, já na segunda parte, por intermédio de Al Mardi (54) e de Al-Tamari (67).

Mas o avançado dos LA Galaxy Dejan Joveljic quis mostrar os seus dotes de goleador, e deu a vitória à Sérvia, com golos de rajada, aos 83 e 88.