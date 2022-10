Fernando Hierro é o novo diretor desportivo do Chivas

Contratação de antigo defesa do Real Madrid oficializada em comunicado do clube mexicano

O Chivas Guadalajara anunciou, via comunicado no site do clube, a contratação de Fernando Hierro, de 54 anos, para diretor desportivo do clube mexicano. O espanhol sucede assim ao ex-futebolista mexicano Ricardo Peláez.

O antigo defesa central do Real Madrid esteve mais de quatro anos como diretor desportivo da Real Federação Espanhola de Futebol, na qual conquistou um Mundial e um Europeu.

Acumulou outras funções, entre as quais treinador, da seleção espanhola no Mundial da Rússia, após Lopetegui ter sido demitido antes do primeiro jogo frente a Portugal.