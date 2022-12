Fernando Gomes sobre Pelé: "Vai ocupar o trono no céu, onde encontrará Eusébio"

Presidente da FPF reagiu à morte do astro do futebol brasileiro e mundial.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), partilhou uma mensagem de condolências pela morte de Pelé, destacando o astro como "talvez o maior símbolo da história da modalidade."

"O nome Pelé confunde-se com o futebol. Ele é talvez a maior referência e, simultaneamente, o maior símbolo da história da modalidade. Mas não só. Pelé é um ícone do desporto mundial. Entre os mais de mil golos que marcou e os muitos títulos que conquistou pelo Santos, pelo Cosmos e pela Seleção do Brasil, Pelé foi considerado o Melhor Jogador do século para a FIFA e atleta do século para o Comité Olímpico Internacional", refere o dirigente máximo do organismo federativo, antecipando um encontro entre Pelé, que classifica como "génio puro", e Eusébio.

"Há muito que Pelé está na galeria dos imortais, mas hoje vai ocupar o seu trono nos céus, onde encontrará amigos como Eusébio, outro dos que mereceu a coroa de rei. Se lá houver uma bola, irão divertir-se", assinala.

Leia a mensagem de Fernando Gomes na íntegra:

"O nome Pelé confunde-se com o futebol. Ele é talvez a maior referência e, simultaneamente, o maior símbolo da história da modalidade. Mas não só. Pelé é um ícone do desporto mundial. Entre os mais de mil golos que marcou e os muitos títulos que conquistou pelo Santos, pelo Cosmos e pela Seleção do Brasil, Pelé foi considerado o Melhor Jogador do século para a FIFA e atleta do século para o Comité Olímpico Internacional.

É seguramente uma das personalidades mais consensuais de sempre. Por isso, não é apenas o imenso Brasil que chora a sua morte. É o mundo inteiro que partilha a tristeza e a dor de ver partir Pelé tal como sempre se uniu no reconhecimento e na admiração por um jogador de qualidades únicas.

Pelé foi um génio puro, um fenómeno, um atleta de eleição e um apaixonado pela bola que desde a década de 50 contribuiu de forma decisiva para a popularidade do futebol. Não tenhamos dúvidas: se o futebol atingiu a dimensão universal que hoje tem, muito o deve a Edson Arantes do Nascimento.

Há muito que Pelé está na galeria dos imortais, mas hoje vai ocupar o seu trono nos céus, onde encontrará amigos como Eusébio, outro dos que mereceu a coroa de rei. Se lá houver uma bola, irão divertir-se.

Em nome de todos os adeptos do futebol só posso dizer: Obrigado, Pelé!

O futebol estará eternamente grato."