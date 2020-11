Fernando Gago termina a carreira de futebolista aos 34 anos

Experiente médio argentino coloca um ponto final após quase 400 jogos disputados e 17 títulos conquistados

O futebolista argentino Fernando Gago tomou a decisão de pôr fim à longa carreira de futebolista aos 34 anos, revelou, esta terça-feira, o diretor-desportivo do Vélez Sarsfield, emblema que o centrocampista representava desde a época passada.

"É algo duro, difícil de aceitar, porque sabemos o nível de exigência que pede aos companheiros, tudo o que transmite no balneário. (...) Temos de estar conscientes de que fez um grande esforço para recuperar da última cirurgia. Mostrou personalidade, entrega e profissionalismo. Mas temos de aceitar, não é uma decisão de um dia para o outro. Perdemos um elemento muito importante no plantel", começou por dizer Pablo Cavallero.

O dirigente desportivo do clube primodivisionário argentino afirmou que os responsáveis pretendem a continuidade de Gago no seio da equipa principal, pelo menos, até ao final do presente ano civil, no qual disputou cinco jogos apenas.

"Seria bom que nos acompanhasse no dia-a-dia, mesmo sem competir. Já o convidamos para nos acompanhar até dezembro nos treinos, que esteja presente. O jovem jogador tem sempre uma referência e ele é uma no plantel", sustentou Pablo Cavallero.

Fernando Gago, que se evidenciou, sobretudo, durante a passagem pelo Real Madrid, entre 2007 e 2011, foi deveras prejudicado pelas lesões, tendo sofrido cinco de grande gravidade ao longo da carreira, agora terminada.

Com formação feita no Boca Juniors, o agora ex-médio internacional argentino representou, além do emblema de Madrid, as equipas de Roma e de Valência, antes de regressar à Argentina, para vestir a camisola do Velez Sarsfield e novamente a do clube xeneize.

Durante a carreira de futebolista sénior, iniciada na temporada 2004/05 e na qual realizou 390 jogos, Fernando Gago ergueu 17 troféus coletivos e representou a Argentina em 61 ocasiões, sagrando-se vice-campeão mundial, em 2014, com a equipa albiceleste.