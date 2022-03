Fernando foi operado e os comentários de ex-FC Porto não se fizeram esperar

Médio luso-brasileiro foi operado no Porto pela Dra. Marta Massada.

Fernando Reges, antigo jogador do FC Porto e neste momento ao serviço do Sevilha, foi operado esta quinta-feira, a uma lesão no tornozelo esquerdo, no Porto, onde também irá fazer a posterior reabilitação.

A intervenção cirúrgica foi levada a cabo pela Dra. Marta Massada, no Hospital Santa Maria. Após a operação, Fernando recorreu às redes sociais para assinalar o momento, destacando ter corrido "tudo bem", e os comentários não se fizeram esperar. De notar, entre outros, os dos ex-FC Porto Óliver Torres (também companheiro no Sevilha) e Alex Sandro.

"Esperamos-te, amigo", escreveu Óliver. "Boa recuperação, irmão!", escreveu, por seu lado, o jogador da Juventus.