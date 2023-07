Fernando, ex-FC Porto, também na mira da Arábia Saudita

Fernando com a taça da Liga Europa, conquistada pelo Sevilha contra a Roma

Médio de 36 anos tem mais um ano de contrato com o Sevilha

O experiente médio Fernando, que passou seis anos no FC Porto e um no Estrela da Amadora, está na mira do futebol saudita.

Segundo escreve a Marca, Fernando, prestes a cumprir 36 anos e com apenas mais uma época de contrato com o Sevilha, pode rumar à Arábia Saudita.

A publicação espanhola informa também que o luso-brasileiro recebeu igualmente convites do Brasil.