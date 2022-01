Fernando, ex-FC Porto, renova aos 34 anos: "Estou no melhor momento da carreira"

Fotografia: Site oficial do Sevilha

Médio brasileiro assinou um novo contrato com o Sevilha, válido até 2024.

O Sevilha anunciou esta terça-feira a renovação com Fernando, médio brasileiro que assinou um vínculo válido até 2024. O ex-jogador do FC Porto, de 34 anos, estava em final de contrato.

"Estou muito feliz. Trabalhei muito para chegar a este momento e estou a desfrutar com a minha família. A prioridade sempre foi manter-me no Sevilha. Tentei sempre negociar da melhor maneira para ficar e sempre pensei em estar aqui", garantiu o jogador, citado pelos meios oficiais do emblema espanhol.

"Penso que estou a viver o melhor momento da minha carreira. Com a experiência, com a equipa que temos e com estes jogadores, penso que é o treinador [Lopetegui] mais importante da minha carreira. Estou muito agradecido por tudo", disse ainda Fernando, que esta época leva 24 jogos e um golo marcado.

O experiente jogador cumpre a terceira temporada em Espanha, após passagens por Galatasaray, Manchester City, FC Porto e Estrela da Amadora, no que ao futebol europeu diz respeito.