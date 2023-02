Fernando, ex-FC Porto, expulso por insultos, pede desculpa: "Cometi um erro"

Já no banco, antigo médio portista recebeu ordem de expulsão. Deve ser baixa nas próximas jornadas da liga espanhola

Fernando, antigo jogador do FC Porto, foi expulso na derrota do Sevilha, em casa, por 2-3, diante do Osasuna, por graves insultos ao árbitro.

Já depois de ser substituído, o médio recebeu ordem de expulsão, castigando os auxiliares e o árbitro da partida, Pulido Santana, com insultos que chegaram ao relatório do juiz da partida e que devem retirar Fernando das próximas jornadas da liga espanhola.

"Cabrão, cabrão, és um filho da p...", terá repetido o antigo jogador do FC Porto, quando saía do terreno de jogo para os balneários.

Esta segunda-feira, Fernando pediu desculpas pelo momento.

"Fui expulso com um cartão vermelho direto pela primeira vez desde que cheguei ao Sevilla. Cometi um erro, fruto dos nervos e da tensão do momento. Gostaria de pedir sinceras desculpas ao árbitro Juan Luis Pulido Santana e aos outros membros da sua equipa pelas minhas palavras inapropriadas", escreveu o médio, nas suas redes sociais.

Com a derrota caseira, o Sevilha, a fazer uma época bem abaixo do normal, caiu para o 14º lugar da tabela classificativa.