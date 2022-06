Fernandinho no Brasil para assinar pelo Athletico Paranaense

Jogador do Manchester City até 30 de junho, o médio brasileiro vai assinar com o Furacão na próxima semana

Fernandinho chegou este domingo a Curitiba para assinar contrato com o Athletico Paranaense nos próximos dias. O vínculo com o clube brasileiro será válido até final de 2024, esclarece o Globoesporte.

