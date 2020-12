Ferguson colocaria mais um central na melhor equipa de futebol da história

Ferguson, antigo treinador do Manchester United, foi eleito o timoneiro do melhor onze da história

Antigo treinador do Manchester United reagiu à eleição promovida pela France Football

Alex Ferguson, antigo treinador do Manchester United e eleito, pela France Football, como o timoneiro da melhor equipa da história do futebol, assumiu que colocaria mais um defesa no luxuoso conjunto para "combinar perfeitamente" com Beckenbauer.

Segundo o famigerado e retirado técnico escocês, que reagiu recentemente à divulgação da votação de 140 jornalistas de todo o mundo, o lote de argentinos no onze não ficava limitado a Maradona e Messi.

"Para mim, falta outro defesa central à equipa. O problema é que não sei quem tiraria para haver espaço. Pessoalmente, teria integrado Daniel Passarella. Era um jogador fantástico, móvel, agressivo e combinava perfeitamente com Beckenbauer no centro da defesa", referiu Alex Ferguson, elegendo o capitão da seleção argentina que venceu o Campeonato do Mundo de 1978.

O antigo treinador do Manchester United lançou, ainda, uma questão em tom de brincadeira, face a tantos executantes de nível indelével e elevado: "Pergunto-me: quem bateria as grandes penalidades?", disse Ferguson.

A melhor equipa da história do futebol, resultado de uma eleição promovida pela France Football, é composta pelo guardião Yachine, pelos defesas Cafu, Beckenbauer e Maldini, pelos médios Maradona, Xavi, Matthaus e Pelé e pelos avançados CR7, Ronaldo e Messi.