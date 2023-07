Ferdinand e o processo de De Gea: "Estou um pouco triste"

Antigo central dos red devils compreende que o Manchester queira mudar de guarda-redes, mas não tem concordado com a forma

O processo de renovação de De Gea com o Manchester United tem sofrido avanços e recuos nos últimos tempos. Rio Ferdinand não tem gostado da forma como os red devils têm lidado com o seu guarda-redes.

"Estou um pouco triste com a forma como o clube lidou com esta situação. É um problema de comunicação. Penso que o Manchester United tem de aprender com isto. Grandes jogadores deixaram o clube com a sensação de não terem sido bem tratados. Ninguém tem o direito divino de deixar um clube à sua maneira, mas queremos que os nossos jogadores, especialmente aqueles que estão lá há muito tempo e que serviram bem o clube, saiam com um bom sabor. Ficarão desiludidos por deixarem o clube, porque ninguém quer deixar o clube que ama, mas vejo cada vez mais jogadores a saírem com um sabor amargo, e isso não está certo. Não acho que seja justo para o jogador", afirmou, no seu canal de Youtube.

Ferdinand lembrou que o espanhol tem vindo a prestar um excelente serviço ao clube.

"Ele tem sido um verdadeiro servidor deste clube de futebol. Está neste clube há 12 anos, o mesmo que eu. Foi eleito o melhor jogador do ano quatro ou cinco vezes durante esse tempo. Nunca causou problemas ao clube, nunca o desacreditou. Por vezes foi o melhor jogador do clube e, em alguns desses anos, teve momentos em que não esteve bem. Perdeu um pouco de forma. Talvez tenha perdido a confiança, mas, no geral, serviu extraordinariamente bem o clube. É um profissional excecional e uma grande pessoa", concluiu.

Apesar de ter terminado contrato nesta última sexta-feira com o Manchester United, David de Gea ainda continua em negociações com os red devils para uma possível renovação.