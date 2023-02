Ferdinand e a contratação de Sabitzer: "Bayern não contrata cepos"

Manchester United resolveu problema da lesão grave de Eriksen com o empréstimo do médio austríaco. Antigo defesa respondeu a Paul Merson, antiga figura do Arsenal e, também, atual comentador

Rio Ferdinand gostou da solução que o Manchester United encontrou para a lesão grave de Eriksen. Os red devils adquiriram Marcel Sabitzer por empréstimo e o antigo central aprova a aquisição junto do Bayern de Munique.

"Estou absolutamente encantado com esta contratação. Se fosse eu a procurar um jogador para o lugar do Eriksen, era o Sabitzer que escolhia. Vi-o jogar muitas vezes ainda no Leipzig e ele é sensacional. Sim, foi para o Bayern e não vingou lá, mas tinha grandes jogadores à sua frente. É uma grande contratação, trata-se de um futebolista experiente, que já disputou grandes jogos na Liga dos Campeões", referiu, no seu canal de Youtube.

Perante as críticas de Paul Merson, antigo jogador do Arsenal e atual comentador, que definiu a contratação como sendo "de pânico", Ferdinand lembrou a competência normalmente associada ao Bayern de Munique.

"Esses comentários [de Paul Merson] vêm de alguém que não o viu jogar. Estes tipos sabem jogar futebol, o Bayern Munique não contrata cepos", atirou.