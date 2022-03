Ferdinand critica os jogadores do Manchester United: "É como se estivessem num escritório"

Ferdinand considera que os jogadores do Manchester United não gostam uns dos outros, mas também não o demonstram e não fazem nada para melhorar a situação.

A derrota do Manchester United (4-1) no dérbi com o City deixou Rio Ferdinand, antigo futebolista dos red devils, desagradado. Além do resultado negativo, a postura da equipa não agradou ao agora comentador desportivo.

"Eu sinto, olhando de fora, que eles todos só querem ser companheiros. Ninguém quer pôr o nariz de fora. É como se estivessem num escritório: estão todos bem, mas não gostam uns dos outros e não vão dizê-lo uns aos outros. É como se um estivesse a fazer algo de errado ali, outro a estragar tudo na fotocopiadora, os emails daquele estão errados, mas para manter o navio firme não vão dizer uma palavra", comentou o inglês no programa Vibe With Five do seu canal de Youtube.

"Não vejo uma resposta, a linguagem corporal deles é horrível, a andar de um lado para outro como se o mundo estivesse contra eles, sempre infelizes. Estão a jogar pelo Manchester United, num dérbi. Para ganhar é preciso puxar pelas pessoas, dizer-lhes que não estão a jogar bem. Não é preciso ser agressivo, pode ser uma simples conversa", referiu ainda.