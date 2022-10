Ferdinand critica Casemiro no banco: "Penso no impacto que isso pode ter"

Casemiro foi contratado nos últimos dias do mercado de transferências e ainda não conseguiu agarrar a titularidade no Manchester United.

Apesar dos muitos milhões que o Manchester United gastou na contratação de Casemiro, o médio continua a não ser um titular na equipa de Erik ten Hag. E essa é uma decisão que faz "comichão" a Rio Ferdinand, antigo defesa-central dos red devils e da seleção inglesa.

"O Casemiro está no banco e pensa: 'ganhei cinco Ligas dos Campeões'. Ele é um fantástico médio-defensivo, um dos melhores do mundo. E ainda não teve uma oportunidade. Veio e jogou na Liga Europa. Ainda não teve a chance de jogar de início nesta equipa, sendo que ele está em forma, está pronto. Penso no impacto que isso pode ter num jogador como ele", referiu Ferdinand no seu canal de Youtube "Five".

"Ele e o Ronaldo devem estar a pensar: 'bem, agora somos jogadores de Taças'", apontou ainda.