Ferdinand brinca com Piqué: "Essa foi a minha parte em catapultar-te para o sucesso..."

Piqué representou o Manchester United nos primeiros anos de sénior e partilhou balneário com Rio Ferdinand, que agora homenageou, publicamente, o espanhol.

Os caminhos de Rio Ferdinand e Gerard Piqué cruzaram-se no Manchester United. Ainda como júnior, o espanhol deixou Barcelona e mudou-se para Inglaterra e entre 2005 e 2008 trabalhou com o antigo internacional inglês. Este domingo, nas redes sociais, o antigo capitão dos red devils homenageou o jogador que ontem se despediu do Barcelona e brincou, dizendo que Piqué só teve uma carreira de sucesso, porque... não teve lugar em Old Trafford.

"Gerard, meu amigo, que carreira! Muitas pessoas não sabem, mas eu tive um papel muito importante na tua vida. O facto de eu e o Nemanja Vidic termos estado a jogar no Manchester United fez com que tu nunca tivesses tido uma oportunidade... e, por isso, tiveste de ir para o Barcelona! Essa foi a minha parte em catapultar-te para o sucesso!", brincou.

"Mas agora a sério, quando foste para o Barcelona, eu acho que nem tu imaginavas que pudesses ter uma carreira destas - com tantos troféus no clube e na seleção. Uma coisa que tinhas de fazer era ganhar maturidade e fizeste isso rapidamente. Foste um pilar tanto no Barcelona como na seleção espanhola, duas equipas que muitos consideram ter sido as melhores da história. Quando ouço debates sobre os melhores defesas-centrais desta era, não ouço o teu nome as vezes suficientes... Tu estiveste sempre em grande ano após ano, silenciosamente e eficazmente. Respeitem o homem pela grande carreira.

PS - presidente do Barcelona em sete anos...", escreveu Ferdinand, no Instagram.