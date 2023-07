Ferdinand aconselha Maguire a sair: "Será mais um no banco de Ten Hag"

Depois de ter perdido o cargo de capitão de equipa, Maguire não tem garantias de minutos na próxima temporada, tal como salientou o antigo central dos red devils.

Harry Maguire, contratado ao Leicester em 2019 por 87 milhões de euros, tornando-se no central mais caro da história, perdeu o estatuto de titular com a chegada de Erik ten Hag ao Manchester United, no verão do ano passado.

Depois de ter sido associado a uma saída, o central demonstrou vontade de continuar em Old Trafford, mas sofreu recentemente outro golpe ao ver o treinador retirar-lhe a braçadeira de capitão da equipa.

Numa altura em que tem sido associado ao West Ham, Maguire terá de decidir se luta por um lugar no onze do United na próxima época ou se abraça um novo desafio e, segundo Rio Ferdinand, o internacional inglês deveria escolher a segunda opção, já que não existe qualquer garantia de que terá minutos em 2023/24.

"Maguire? Será mais um jogador no banco de Ten Hag. Deve ser difícil assimilar que ficaste sem jogar depois de teres feito um grande papel no Mundial'2022 com a tua seleção. Erik ten Hag tem uma forma particular de jogar, tem de escolher jogadores que se adaptem ao seu estilo de jogo e Harry Maguire não encaixa na perfeição", apontou, em entrevista ao canal TNT Sports.

Na última temporada, Maguire realizou 31 jogos (foi suplente utilizado em 15 deles) pelo Manchester United.