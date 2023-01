Fenerbahçe segue para os quartos de final da Taça da Turquia

Redação com Lusa

Fenerbahçe de Jorge Jesus afasta secundário Rizespor na Taça da Turquia.

O Fenerbahçe de Jorge Jesus apurou-se, esta quinta-feira, para os quartos de final da Taça da Turquia, após vencer o Rizespor, do escalão secundário por 2-1, triunfo selado nos últimos instantes.

O experiente avançado equatoriano Enner Valência apontou, aos 89 minutos, o golo que permitiu o êxito do treinador português, que teve no banco o compatriota Bruma, que não foi inscrito para a primeira fase da época.

O Fenerbahçe adiantou-se aos 12 minutos, com golo do médio esloveno Miha Zajc, porém o Rizespor igualou aos 26, por intermédio de Sinan Osmanoglu, deixando em aberto a decisão da eliminatória.

O Fenerbahçe junta-se assim nos quartos a Galatasaray, Sivasspor, Kayserispor, Basaksehir, Ankaraguçu, Trabzonspor e Gaziantep.

A formação de Jorge Jesus segue em segundo no campeonato, com 38 pontos em 18 jogos, a quatro do líder Galatasaray.