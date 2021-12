Fenerbahçe quer antigo ídolo do Real Madrid para suceder a Vítor Pereira

Ex-lateral Roberto Carlos é apontado ao posto de novo treinador da equipa turca.

O Fenerbahçe já tem um alvo para substituir ao português Vitor Pereira, que deixou o clube no último dia 20. De acordo com o "Globoesporte", trata-se do ex-lateral Roberto Carlos, antigo internacional brasileiro e ídolo do Real Madrid.

Roberto Carlos atuou pelo clube de Istambul entre 2007 e 2009. Com a tentativa pela contratação de Joachim Low, ex-selecionador alemão, frustrada, o Fenerbahçe agora quer ter como treinador um dos embaixadores do Real Madrid com um contrato de seis meses.

Roberto Carlos está de férias no Brasil. Aos 48 anos, ele não atua como treinador desde 2015, quando deixou o Delhi Dynamos, da Índia. Anteriormente, o ex-lateral trabalhou em Sivasspor (2013/14) e o Akhisarspor (2015), ambos na Turquia.