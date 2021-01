Fenerbahçe oficializa contratação de Mesut Ozil

Médio internacional alemão rumou à Turquia proveniente dos ingleses do Arsenal, clube londrino que representou nas últimas oito temporadas

O Fenerbahçe, atual vice-líder da I Liga turca, oficializou este domingo, Mesut Ozil como reforço da equipa azul e amarela, através de uma publicação no Twitter. O centrocampista, de 32 anos de idade, chega proveniente do Arsenal (Inglaterra).

O clube turco não revelou, até ao momento, qual a duração do contrato de trabalho de Mesut Ozil nem qual o valor implicado na transferência do futebolista germânico, cujo contrato com os gunners terminaria no final desta época.

Esta será a primeira vez que o experiente centrocampista alemão jogará na Turquia, depois de passagens pelos principais escalões de Alemanha (Schalke 04 e Werder Bremen), Espanha (Real Madrid) e Inglaterra (Arsenal).

O centrocampista havia confirmado, este domingo, que iria assinar pelos turcos do Fenerbahçe. O último jogo que disputou foi em março de 2020, ao serviço do Arsenal.

"Estou muito feliz e muito animado, por Deus me ter dado a oportunidade de vestir a camisola do Fenerbahçe. Vou vesti-la com orgulho e dar tudo de mim pela equipa", disse Mesut Özil, em entrevista ao canal turco NTV.

Mesut Ozil deverá assistir, na próxima segunda-feira, ao jogo entre o Fenerbahçe e o Ankaragücü, relativo à 18.ª jornada da Superliga turca.