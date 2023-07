Fenerbahçe indignado com a comissão que pai de Arda Guler recebeu

O pai do jovem médio terá recebido 15 milhões de euros de comissão e o futebolista mais oito. No total, ganharam mais em comissões do que o Fenerbahçe encaixou com a venda ao Real Madrid.

Arda Guler foi disputado por Real Madrid e Barcelona e foram os merengues a levar a melhor, num negócio que envolveu muito dinheiro em comissões e que deixou o Fenerbahçe bastante chateado. O clube turco recebeu, de acordo com a imprensa, 20 milhões de euros, mais 10 em variáveis - quando a cláusula de rescisão era de 17,5. O "problema" é que, em conjunto, o médio ofensivo e o pai encaixaram mais com comissões do que o próprio Fenerbahçe vai receber agora.

De acordo com o jornalista Toni Juanmartí, o pai de Arda Guler ganhou 15 milhões de euros e o filho outros 8, o que dá um total de 23. Mais do que os tais 20 milhões que o emblema de Istambul encaixa de imediato. Esta notícia não agradou nada ao Fenerbahçe, segundo relatos na Turquia.