Fenerbahçe goleia na Liga Conferência e Miguel Crespo foi titular

Não se registou nenhuma surpresa na primeira mão da segunda pré-eliminatória. Fenerbahçe goleou e Miguel Crespo fez os 90".

A primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Conferência pautou-se pela lógica: todos os favoritos venceram, com maior ou menor dificuldade.

O destaque maior vai para o Fenerbahçe, que contou com o médio Miguel Crespo em campo nos 90 minutos e que não deu quaisquer hipóteses aos moldavos do Zimbru, vencendo por concludentes 5-0, com a curiosidade de três dos golos terem sido apontados por reforços (Ryan Kent, Dzeko e Szymanski).

Baku (0-2 ante o RFS, da Letónia) e FCSB (0-1 no reduto do CSKA 1948 Sófia, da Bulgária) foram as únicas duas equipas a vencer fora de portas.

Realce ainda para o resultado do embate entre o Neman e o Balzan (2-0), de onde poderá sair o próximo adversário do Vitória de Guimarães.