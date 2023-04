Fenerbahçe furioso com a arbitragem: "Quem será responsável"

Clube de Jorge Jesus contesta arbitragens de cinco partidas e pede a divulgação dos áudios do VAR

O empate do Fenerbahçe com o Istanbulspor (3-3, na segunda-feira, em jogo da 31.ª jornada da liga turca), levou a direção do clube orientado por Jorge Jesus a emitir um comunicado com duras críticas à arbitragem, exigindo a divulgação dos áudios do VAR.

"Afetou diretamente o resultado do jogo", diz o Fenerbahçe, que questiona um golo anulado e um penálti não assinalado a favor do Fenerbahçe, e um golo mal validado assim como um penálti do rival.

"Exigimos com urgência a publicação das conversas entre o árbitro e o VAR que tomaram as decisões que influenciaram o jogo e determinaram o resultado. Mehmet Buyukekşi, presidente da Federação Turca de Futebol, e Lale Orta, presidente do Conselho Central de Árbitros, queremos que nos expliquem quem será responsável pelas decisões que afetaram o resultado dos jogos do Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Vavacars Fatih Karagumruk, Medipol Basaksehir e, finalmente, com o Istanbulspor", lê-se no comunicado do Fenerbahçe.

O Fenerbahçe é segundo, a seis pontos do Galatasaray, a sete jornadas do fim do campeonato.