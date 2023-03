Fenerbahçe fez a "melhor proposta", mas Zaniolo "optou pelo Galatasaray"

O empresário do italiano revelou que Zaniolo escolheu jogar pelo Galatasaray. Mas a proposta do Fenerbahçe era mais alta, tanto para o avançado como para a Roma.

Nicoló Zaniolo trocou a Roma pelo Galatasaray no mercado de transferências de janeiro, mas até podia ter ido a parar ao Feneberhaçe, de Jorge Jesus, que apresentou uma proposta com valores superiores tanto para o próprio jogador como para a Roma. Mas o avançado italiano preferiu a equipa do português Sérgio Oliveira.

"O Fenerbahçe fez a melhor proposta em termos financeiros para a Roma e para o jogador. Queriam o Zaniolo, mas ele não teve dúvidas: optou pelo Galatasaray. Ele só queria jogar no Galatasaray", afirmou George Gardi, em declarações ao jornal italiano Il Tempo.

O Galatasaray pagou 15 milhões de euros à Roma pela contratação de Zaniolo.