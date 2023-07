Fenerbahçe estagia na Rússia e Dínamo Kiev acusa: "Estão a ajudar assassinos"

O clube ucraniano recordou o castigo que os turcos receberam no ano passado, após um jogo em que vários adeptos gritaram o nome de Vladimir Putin enquanto defrontavam a equipa, para acusá-los de serem apoiantes do regime russo.

O Fenerbahçe, antigo clube de Jorge Jesus, encontra-se atualmente em São Petersburgo, na Rússia, para realizar um estágio de pré-época, em que vai defrontar o Zenit, Estrela Vermelha (Sérvia) e o Neftci (Azerbaijão).

Com vista a esses jogos, o clube turco está a treinar em Petrovsky, antiga casa do campeão russo, sendo que essas decisões já motivaram uma reação de muito desaprovo por parte do Dínamo Kiev.

O quarto classificado da última edição do campeonato ucraniano recordou um castigo que o Fenerbahçe recebeu no ano passado, após um jogo em que vários adeptos gritaram o nome de Vladimir Putin enquanto defrontavam a equipa, para acusá-lo de ser apoiante do regime russo.

"Quando os adeptos em Istambul gritaram o nome do país assassino e vieram para o jogo contra o Dínamo com as máscaras do principal sádico da Europa [Vladimir Putin], o vosso clube ficou em silêncio. Agora é claro porquê. O dinheiro sangrento da Gazprom [patrocinadora do Zenit] ofuscou tudo e deixou-vos sem honra e sem consciência. Os mísseis russos matam ucranianos todos os dias, o mundo civilizado mobilizou-se contra a agressão e o assassínio em massa e o vosso clube aceita esmolas sangrentas dos patrocinadores do terrorismo. A UEFA e a FIFA retiram aos clubes russos a possibilidade de participarem em torneios internacionais e o vosso clube vai em digressão para ganhar dinheiro e jogar ao lado do agressor", condenou o Dínamo de Kiev, por via de comunicado.

"Nada pode justificar este passo. Nenhuma quantia de dinheiro vos compensará este comportamento vergonhoso, esta viagem a assassinos sem moral e sem qualidades humanas. Não temos medo dizer ao mundo inteiro: vocês estão a ajudar assassinos a continuarem a sua colheita sangrente em solo ucraniano. Estão a auxiliá-los e a legitimar o principal vilão do século XXI. Fenerbahçe - não têm honra, vergonha nem consciência! Tenham vergonha", completa o clube ucraniano.

Recorde-se que o comportamento de alguns adeptos turcos diante do Dínamo Kiev valeu ao Fenerbahçe, na altura treinado por Jesus, uma suspensão parcial do seu estádio numa partida, para além de uma multa de 50 mil euros.

