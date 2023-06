Fenerbahçe e Jorge Jesus com derrota pesada na despedida na Liga turca

Foi uma derrota pesada para a equipa de Jorge Jesus, que termina o campeonato em segundo, a oito pontos do Galatasaray.

O Fenerbahçe, do treinador português Jorge Jesus, despediu-se da Liga turca com uma derrota em casa do rival e campeão Galatasaray, por 3-0, em jogo da 37.ª e última jornada.

O Galatasaray, que já tinha garantido o título na última ronda, "passeou" na receção ao Fenerbahçe, sobretudo após a expulsão de Luan Peres, com vermelho direto, aos 61 minutos.

A equipa, que teve Sérgio Oliveira no banco, já vencia por 1-0 aos 28 minutos, com golo de Zaniolo, que viria a "bisar" aos 79, já depois do também argentino Mauro Icardi marcar aos 71.

Foi uma derrota pesada para a equipa de Jorge Jesus, que termina o campeonato em segundo, a oito pontos do Galatasaray.

Jorge Jesus ainda tem a final da Taça da Turquia por disputar, no próximo domingo frente ao Basaksehir, naquele que poderá ser o primeiro troféu do treinador português na Turquia, onde chegou há um ano.