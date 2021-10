Fenerbahçe, de Vítor Pereira, sofre terceira derrota seguida na Liga turca

Redação com Lusa

O Fenerbahçe perdeu este sábado por 2-1 para o Konyaspor.

O Fenerbahçe, treinado pelo português Vítor Pereira, perdeu este sábado pela terceira vez consecutiva na Liga turca de futebol, ao ceder por 2-1 em casa do Konyaspor, na 11.ª ronda do campeonato.

Com Miguel Crespo como suplente não utilizado, a equipa do técnico luso só conseguiu reduzir aos 84 minutos, pelo médio Kahveci, depois de sofrer dois golos logo a abrir, por Dikmen, aos três, e Bardakci, aos 11.

Com este resultado, o "Fener" foi ultrapassado pelo Konyaspor, que chega aos 20 pontos e ao quarto lugar, enquanto a equipa de Vítor Pereira caiu para sexto, com 19, já a oito do líder, o Trabzonspor.