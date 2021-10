Fenerbahce, de Vítor Pereira, perde a liderança do campeonato turco

O ​​​​​​​Trabzonspor assumiu a liderança isolada, com 21 pontos, mais dois que o Fenerbahce, que caiu para segundo.

O Fenerbahce, do técnico português Vítor Pereira, perdeu o comando da Liga turca depois de ser derrotado por 3-1 no campo do Trabzonspor, que passou a ser o novo líder, na nona jornada.

A equipa do treinador luso entrou em campo com Crespo a titular e até começou bem a partida com um golo do uruguaio Diego Rossi, logo aos três minutos.

Tudo ficou mais difícil ainda na primeira parte, quando o sul-coreano Kim Min-jae foi expulso e deixou o Fenerbahce com menos uma unidade, situação que a equipa da casa aproveitou para chegar ao empate ainda durante a primeira parte, por Bakasetas, aos 25 minutos.

Na segunda parte, com Edgar Ié a titular, o Trabzonspor confirmou a reviravolta, com novo tento de Bakasetas, aos 87 minutos, de grande penalidade, e Luiz Gustavo, com um autogolo, confirmou o triunfo.

Com este resultado, o ​​​​​​​Trabzonspor assumiu a liderança isolada, com 21 pontos, mais dois que o Fenerbahce, que caiu para segundo.