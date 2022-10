Fenerbahçe de Jorge Jesus vence e fica a um ponto do líder na Turquia

Equipa orientada pelo treinador português tem menos um jogo disputado do que o líder Adana Demirspor.

O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu esta segunda-feira em casa do Ankaragucu, por 3-0, na 10.ª jornada da Liga turca, e subiu ao segundo lugar, a um ponto do líder Adana Demirspor.

A equipa de Jorge Jesus começou praticamente na frente do marcador, ao inaugurá-lo logo aos três minutos, pelo internacional belga Michy Batshuayi, vantagem que ampliou aos 25', pelo médio Irfan Can Kahveci, e aos 92', por Diego Rossi.

O médio português Mário Crespo, ex-Estoril, jogou os 90 minutos na formação do Fenerbahçe, enquanto o seu compatriota Pedrinho, ex-Gil Vicente e ex-Paços de Ferreira, foi lançado em campo na equipa do Ankaragucu, aos 71 minutos, a render o avançado georgiano Giorgi Beridze.

Este triunfo projetou o Fenerbahçe para o segundo lugar do campeonato, com 20 pontos (nove jogos), a um apenas do líder Adana Demirspor, que segue com 21 e que tem mais um jogo (10), enquanto o Basaksehir é terceiro, também com 20 (nove), seguido do Besiktas, com 19 (10), do Konyaspor, com 18 (10).

Seguem-se dois candidatos ao título, o Trabzonspor, com 18 pontos (10 jogos) e o Galatasaray, com 17 (9), em sexto e sétimo lugares, respetivamente, enquanto o adversário desta segunda-feira do Fenerbahçe, o Ankaragucu, está em zona de despromoção, em 17.º e antepenúltimo, com sete (9).