Fenerbahçe, de Jorge Jesus, vence e encurta distância para o líder

O Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus e com Miguel Crespo a suplente utilizado, venceu esta quinta-feira por 3-1 na receção ao Trabzonspor, ficando a cinco pontos de distância do líder Galatasaray, quando restam apenas duas jornadas para o fim do campeonato turco.

O marcador foi inaugurado por Michy Batshuayi aos 11 minutos, com Luan Peres (58') e Enner Valencia (71') a dilatarem a vantagem caseira na segunda parte, sendo que o campeão em título reduziu aos 80 minutos, por Trézéguet, de grande penalidade.

Com a vitória, o Fenerbahçe passou a somar 71 pontos na vice-liderança da Liga turca, menos cinco do que o Galatasaray (76) e em igualdade pontual com o Besiktas (terceiro), ao fim de 32 jornadas.