Fenerbahçe, de Jorge Jesus, tem interesse em Marcelo, dizem na Turquia

De saída do Real Madrid, Marcelo terá o Fenerbahçe e o Marselha entre os clubes interessados.

O jornal turco Fanatik avança que Marcelo é um alvo do Fenerbahçe, clube que vai ser orientado pelo português Jorge Jesus. O lateral-esquerdo, de 34 anos, não vai continuar no Real Madrid e os turcos estão de olho na situação do experiente jogador.

Também o Marselha, adianta a mesma fonte, tem interesse em Marcelo.

O internacional brasileiro assinou pelo Real Madrid em 2007, após um começo no Fluminense, e deixa os merengues com 546 jogos disputados e com a conquista de seis campeonatos, cinco Ligas do Campeões, cinco supertaças de Espanha, quatro Mundiais de Clubes, três supertaças europeias e duas taças do Rei.