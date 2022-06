Fenerbahçe de Jorge Jesus está interessado em avançado descartado no Real Madrid

De acordo com o As, Mariano Díaz é um alvo dos turcos para este mercado

O jornal espanhol As garante esta sexta-feira que Mariano Díaz, avançado descartado no Real Madrid, é um alvo do Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, neste mercado de verão.

O avançado dominicano de 28 anos, segundo a fonte, está a ser alvo de cobiça na Premier League e do Getafe, mas será mesmo o segundo classificado da última edição do Liga turca o emblema mais próximo de o contratar.

O maior obstáculo ao negócio diz respeito às exigências salariais de Díaz, que pretende auferir cinco milhões de euros anuais, com o Fenerbahçe a não estar disposto a subir dos quatro milhões.

O dianteiro, formado na academia merengue, apontou 21 golos e cinco assistências em 44 jogos realizados no Lyon na época 2017/18, números que convenceram o Real Madrid a recomprá-lo no verão seguinte a troco de cerca de 22 milhões de euros, após apenas uma temporada em França.

Há quatro temporadas na capital espanhola, Mariano Díaz nunca conseguiu afirmar-se no Real Madrid, com quem tem contrato até 2023. Esta época, realizou apenas 11 partidas pelo campeão europeu, tendo apontado um golo e uma assistência.

Com o regresso ao Real Madrid a não ter corrido como idealizava, Mariano Díaz poderá estar assim às ordens de Jorge Jesus no Fenerbahçe na próxima temporada.