Fenerbahçe, de Jorge Jesus e Miguel Crespo, perde no campeonato turco

Líder Fenerbahçe, de Jorge Jesus, derrotado na Liga turca após ficar reduzido a dez elementos.

O líder Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, foi este sábado derrotado na receção ao Giresunspor (2-1), após ficar reduzido a dez elementos, na 14.ª jornada do campeonato turco.

No Estádio Ülker, em Istambul, o jogo ficou marcado pela expulsão do italiano João Pedro, aos 40 minutos, numa altura em que os locais venciam por 1-0, face ao penálti convertido pelo avançado equatoriano Enner Valencia (19).

No segundo tempo, o médio espanhol Borja Sainz, aos 71 e 83 minutos, acabou por operar a reviravolta no placard, que ditou a segunda derrota na prova do emblema de Istambul, que se mantém no topo da tabela, com 29 pontos, mais cinco do que o perseguidor e segundo colocado Basaksehir, que hoje recebe o Galatasaray.

No Fenerbahçe, o luso Miguel Crespo foi opção inicial, tendo sido substituído aos 62 minutos.