Fenerbahçe, de Jesus e Crespo, sobe à liderança na Turquia após vitória suada

Fenerbahçe bateu o Alanyaspor, por 2-1, e subiu, à condição à liderança da Superliga turca.

Com Miguel Crespo a titular (substituído aos 67 minutos), o Fenerbahçe venceu no terreno do Alanyspor, por 2-1, esta terça-feira. A equipa orientada por Jorge Jesus subiu à liderança do campeonato da Turquia, com 35 pontos, mas espera ainda que o Galatasaray (33 pontos) jogue nesta 17.ª ronda.

A formação da casa esteve a vencer até aos 55 minutos - Haji Wright inaugurou o marcador aos 14' -, quando Batshuayi empatou para os forasteiros. Foi também o avançado belga que, aos 62', de grande penalidade, colocou o Fenerbahçe a vencer.

O Alanyaspor que teve o angolado Fredy, ex-Belenenses, a titular, está no 14.º posto, a um ponto da zona de descida.