Félix marca, assiste e ajuda Atlético a regressar a posição de Champions

Triunfo por 0-3 na casa do Osasuna permite subida provisória ao quarto posto da tabela

Foi uma tarde feliz para João Félix. O português foi protagonista no triunfo confortável do Atlético de Madrid, por 0-3, na casa do Osasuna.

Logo ao minuto três, o internacional luso fez o primeiro da partida, guardando a assistência para a segunda parte e para Suárez, que fez grande golo e que, praticamente, garantiu os três pontos dos colchoneros. Ainda antes do final, Correa fechou as contas.

Com este resultado, o Atlético regressou provisoriamente ao quarto lugar e às posições de Champions. Os colchoneros ficam à espera do resultado do Barcelona.