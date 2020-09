Félix faz dupla com Luís Suárez mas a máquina emperrou

João Félix foi titular no Atlético

Redação com Lusa

Empate do Atlético sem golos depois da goleada ao Granada.

O Atlético de Madrid perdeu esta quarta-feira, ao segundo jogo, os primeiros pontos na Liga espanhola de futebol, cedendo empate 0-0 na visita ao Huesca, numa quarta jornada em que o Villarreal integrou um trio de comandantes.

Depois de golear o Granada por 6-1, os colchoneros foram bem menos esclarecidos frente a um rival muito bem organizado defensivamente, e que no segundo tempo fez o mesmo que o rival, sendo mais afoito na procura do golo.

João Félix foi o mais desequilibrador e perigoso do Atlético de Madrid, contudo nem a dupla com Luis Suárez, primeiro, nem com Diego Costa, depois, resultou em golos.

O 18.º jogo consecutivo sem perder da equipa de Diego Simeone - a segunda melhor série de sempre da era do treinador argentino, que tem como recorde 20 desafios - resultou na perda de dois pontos frente a um rival que lhe é bem inferior - soma três pontos em quatro partidas - e que teve o português Luisinho no banco.

O Villarreal de Unai Emery igualou provisoriamente o Getafe e o Valência no comando, com sete pontos, depois de se impor por 3-1 ao Alavés, penúltimo com somente um.

Os anfitriões adiantaram-se com um desvio subtil de Paco Alcácer, aos 13 minutos, porém uma saída sem nexo do guarda-redes Asenjo - fora da área, mediu mal a trajetória da bola que lhe passou por cima - deixou Edgar Méndez (36) com a baliza á mercê para igualar.

Em cima do intervalo, aos 45, os anfitriões recuperaram a liderança, com um penálti convertido por Gerard Moreno, que, aos 67, atirou ao poste, com a bola a sobrar para Alcácer, que "sentou" o guarda-redes e ampliou para 3-1.

Ainda hoje, o campeão Real Madrid recebe o Valladolid, enquanto o Eibar é anfitrião do Alavés.

Na quinta-feira, destaca-se a visita do Barcelona ao Celta de Vigo.